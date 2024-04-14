Врач назвала время, после которого нельзя пить воду

Утренняя отечность - одна из самых распространенных проблем жителей мегаполисов. Чтобы ее решить, нужно перестать пить воду или любую другую жидкость после 19:30, то есть буквально ни делать ни глотка. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала Екатерина Васильева, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель Artleo Clinic.

"Если отек по утрам - это не разовая акция, а реальность, с которой вы живете каждый день, то обязательно обратитесь к врачу. Всем остальным рекомендую попробовать не пить никакую жидкость после 19:30, чтобы забыть об утреннем отеке как о страшном сне. Это максимально физиологично для организма, поэтому это правило стоит соблюдать на протяжении всей жизни", - объяснила она.

Также эксперт посоветовала, хранить в морозилке две столовые ложки для ледяного массажа лица. Они дают дренирующий эффект и легкий сосудистый спазм, благодаря чему отечность быстро уходит.

"Очень крутого эффекта можно добиться при помощи геля "Лиотон", который нужно нанести на все лицо, избегая зоны вокруг глаз. Чтобы еще сильнее усилить действие этого средства, поверх него пройдись ледяными ложками из морозилки", - сказала косметолог.

Васильева добавила, что для борьбы с отеками хорошо помогает противоотечная мазь от геморроя (именно противоотечная - это важно). Ее тоже можно наносить на все лицо, кроме области вокруг глаз.

"Эти два необычных способа лучше практиковать периодически, а не каждый день", - пояснила Екатерина.

Кроме этого, врач-дерматовенеролог рассказала, что самомассаж лица или гаджеты с микротоками тоже прекрасно запускают лимфу и помогают в короткие сроки нейтрализовать отек.

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