Назван не требующий лечения вид рака

Рак простаты низкого риска зачастую не нуждается в лечении. Операция или лучевая терапия в таком случае может принести больше вреда, чем пользы, пишет The Conversation со ссылкой на медицинскую статистику в США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При диагнозе рак простаты низкого риска такое лечение нередко приводило к недержанию мочи и эректильной дисфункции. Сегодня 40 процентов пациентов в сравнении с 15 процентами в 2010 году выбирают активное наблюдение. Оно включает регулярные медосмотры и анализы, а лечение назначается лишь в случае развития болезни. Согласно исследованию, уровень выживаемости в зависимости от выбора пациента - активное наблюдение или агрессивное лечение - не меняется. Однако прежде необходимо проконсультироваться с врачом.

Также статистика показывает, что сам скрининг приводит к гипердиагностике. На наличие рака простаты указывает повышенный уровень простатспецифического антигена (ПСА) в крови. Кроме того, этот показатель может повышаться и по причинам, не связанным с раком - к примеру, из-за увеличения предстательной железы при старении. Ошибочное медзаключение вынуждает пациентов проходить лечение, которое им не требуется и способно серьезно изменить образ жизни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!