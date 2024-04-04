Врач перечислил основные симптомы инфаркта миокарда

Главный симптомом инфаркта миокарда - это давящая или жгучая боль за грудиной, заявил кардиолог Игорь Видяскин в интервью NEWS.ru. По его словам, такие симптомы длятся более 15 минут и не проходят после приема нитроглицерина, передает Day.Az.

Классическим симптомом инфаркта миокарда является давящая, сжимающая или жгучая боль за грудиной, распространяющаяся на область левого плеча, шеи или нижней челюсти. Боль, как правило, длится более 15 минут и не проходит после приёма нитроглицерина. К дополнительным и менее специфичным симптомам относятся одышка, ощущение нехватки воздуха без связи с физической нагрузкой, перебои в работе сердца, частый пульс, тошнота, рвота, боль в верхней части живота, появление холодного липкого пота, головокружение, слабость или даже потеря сознания, - заявил Игорь Видяскин.

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