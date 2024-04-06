Ученые нашли новый фактор риска инсульта

Воздействие газа радона может быть связано с повышенным риском инсульта. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие почти 150 тысяч женщин, средний возраст составил 63 года. Ни у одной из них не было инсульта в истории болезни на момент начала исследования. За 13 лет наблюдения среди участниц произошло почти семь тысяч инсультов.

После поправки на курение, диабет и высокое кровяное давление исследователи обнаружили, что у пациенток, которые жили в домах с содержанием радона более 4 PCI/L, риск инсульта был на 14% выше по сравнению с женщинами, в домах которых концентрация газа была менее 2 PCI/L. Также в сравнении с последними у женщин со средними концентрациями радона в доме (от 2 до 4 PCI/L) риск был выше на 6%.

Радон - радиоактивный газ без цвета и запаха. Он может выходить на поверхность в местах залежей урана и проникать в дома через трещины в подвале.

Ученые отметили, что их исследование показывает наличие корреляции, но не причинно-следственной связи. Кроме того, в нем участвовали в основном белые женщины старшего возраста, поэтому нельзя распространять выводы на другие группы населения. Однако результаты подчеркивают важность дальнейшего изучения связи между воздействием радона и риском инсульта.

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