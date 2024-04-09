Найдена молекула, защищающая сосуды при ревматоидном артрите

Молекула RvT4 усиливает естественную защиту организма от атеросклероза у пациентов с ревматоидным артритом. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ревматоидный артрит поражает около 1% людей. Помимо воспаления суставов, это заболевание связано с удвоением риска атеросклероза, то есть закупоркой артерий жировыми бляшками. Атеросклероз повышает риск инсульта или инфаркта.

Ранее ученые обнаружили, что уровень молекулы RvT4 заметно снижается при ревматоидном артрите, при этом чем сильнее, - тем выше степень атеросклероза. Новая работа показала, что лечение мышей с артритом препаратом на основе RvT4 уменьшает воспаление в кровеносных сосудах.

Это происходит благодаря перепрограммированию макрофагов - группы лейкоцитов, которые накапливаются в больных сосудах. Исследователи заметили, что жиры мешают макрофагам выполнять свою обычную работу по удалению ненужных клеток и уменьшению локального воспаления. RvT4 защитила макрофаги от влияния жиров и заставила их эффективнее бороться с атеросклерозом.

Исследование может помочь в разработке новых методов лечения атеросклероза у людей с ревматоидным артритом.

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