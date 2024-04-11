Ученые выявили новый механизм возникновения тревожного расстройства

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Израиле обнаружили связь между низким уровнем тестостерона и риском развития тревожного расстройства. Результаты опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (Molecular Psy), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Результаты эксперимента с участием лабораторных мышей показали, что у самцов животных, проявляющих повышенную тревожность, заметно снижен уровень специфического рецептора под названием TACR3 в гиппокампе. Это тесно связанная с процессами обучения и памяти область мозга.

Более ранние исследования показали, что мутации в генах, связанных с TACR3, приводят к врожденному гипогонадизму. Это патологическое состояние, которое развивается при значительном ограничении физической активности. Гиподинамия зачастую становится причиной снижения выработки половых гормонов, таких как тестостерон. Отмечается, что у молодых мужчин с низким уровнем тестостерона часто наблюдаются задержки полового развития, сопровождающиеся депрессией и повышенной тревожностью.

Используя метод взаимной корреляции (способ расчета, основанный на оценке зависимости одного признака от другого), ученые выяснили, что снижение активности TACR3 приводит к резкому увеличению количества этих рецепторов на поверхностных слоях клеток. Это приводит к снижению синаптической пластичности - способности соединений между клетками мозга изменять свою прочность и эффективно перестраивать нейронные схемы для адаптации к окружающей среде. Такая патология может быть причиной развития тревожного расстройства.

Также исследователи обнаружили, что последствия недостаточной активности рецептора TACR могут быть сглажены с помощью инъекций тестостерона. Они выразили надежду, что введение тестостерона может стать перспективным методом терапии тревожного расстройства.

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