Ученые обнаружили новую возможную причину рака печени

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора в США обнаружили, что постоянная смена часовых поясов и связанное с этим нарушение циркадных ритмов может быть связано с раком печени. Результаты исследования опубликованы в Journal of Hepatology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование проводилось с участием двух групп лабораторных мышей, которым предварительно пересадили клетки человеческой печени. Они подвергались воздействию двух различных типов условий. Одна группа животных существовала в соответствии с естественным циклом смены дня и ночи. Для другой группы исследователи разработали специальный график сна и бодрствования, представляющий собой имитацию многократной смены часовых поясов при перелете человека из Сан-Франциско в Лондон.

Выяснилось, что в сравнении с мышами, которые жили в соответствии с естественными биоритмами (циклическими колебаниями интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи) грызуны из группы смены часовых поясов жили меньше. Кроме того, они были склонны к развитию цирроза печени - хронического заболевания, сопровождающегося необратимым замещением здоровой ткани печени фиброзной соединительной тканью.

Помимо этого, у мышей из экспериментальной группы чаще развивались желтуха и рак печени. При этом молекулярные пути и механизмы развития рака у мышей были аналогичны человеческим. Возвращение мышей к нормальным циркадным ритмам, в свою очередь, замедляло разрастание опухолей и предотвращало метастазирование.

Ученые отметили, что они не преследовали цель доказать, что нарушение биоритмов обязательно приводит к раку. Тем не менее новые знания, полученные в ходе исследования, могут поспособствовать разработке улучшенных методов лечения и профилактики развития этого заболевания.

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