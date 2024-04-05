Найден новый путь лечения неврологических расстройств и рака

Ученые из исследовательского института Стэнли Манна в США обнаружили, что особое воздействие на митохондрии (энергетические станции клеток) путем химической модификации РНК может выступить новым методом лечения рака, спинальной мышечной атрофии (СМА) и аутизма. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Molecular Genetics (НМG), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе исследований команда ученых обнаружила, что химическая модификация РНК (так называемое метилирование РНК) регулирует функцию митохондрий. Митохондрии - это компоненты клеток, обеспечивающие их энергией. Их дисфункция связана с многими заболеваниями, в числе которых рак, спинальная мышечная атрофия и аутизм.

Ученые объяснили, что сбои в работе митохондрий могут быть обусловлены утратой метилирования РНК (органической макромолекулы, кодирующей, регулирующей и проявляющей гены в клетках). Этот процесс является наиболее распространенной модификацией в биологических системах организма. Без адекватных процессов метилирования человек не способен эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям, что является прямым путем к преждевременному старению и различным заболеваниям.

Корректное метилирование РНК, напротив, позволяет избежать митохондриальной дисфункции и предотвращает развитие целого ряда заболеваний. По словам ученых, этим процессом можно управлять. Чтобы разработать новые методы лечения, направленные на улучшение функции митохондрий, нужны дополнительные исследования.

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