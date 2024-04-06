Врач развеяла миф о вреде жевательной резинки

Врачи-стоматологи рекомендуют жевать жевательную резинку примерно 20 минут после еды. Считается, что это способствует выработке большого количества слюны, снижает кислотность во рту и таким образом защищает зубы от кариеса. Правда, только при условии регулярной чистки зубов. Но у жвачки есть и другие положительные свойства, рассказала "Известиям" 5 апреля врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Кашух, передает Day.Az.

"Жевательная резинка действительно может быть полезна для полости рта, потому что она помогает очистить зубы от остатков пищи и избытка бактерий, которые приводят к кариесу. Дело в том, что бактерии, оставшиеся после еды, вырабатывают кислоты, которые разрушают эмаль зубов. Слюна разбавляет кислоту, создает пленку на поверхности эмали и затрудняет бактериям работу. Без жвачки кислотность после еды нормализуется примерно за час, за это время бактерии успеют нанести достаточно вреда и основательно въесться в зубы", - сообщила Кашух.

С жевательной резинкой, по ее словам, процесс выработки слюны идет быстрее: в среднем за 20 минут кислотность во рту нормализуется. Правда, это применимо только к жвачке без сахара.

Жвачка не только помогает предотвращать кариес и устранять неприятный запах изо рта, но и положительно влияет на пищеварение.

"Распространено ошибочное мнение, что жевание жвачки на пустой желудок усиливает выработку кислоты в желудке и провоцирует гастрит. На самом деле это не так, и даже продолжительное жевание не оказывает значительного влияния на объем и кислотность желудочного сока. При этом некоторые люди говорят, что им жвачка помогает уменьшить изжогу и другие симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой кислое содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод и раздражает его стенки. Возможно, это связано с тем, что жевание стимулирует выработку слюны, которая смывает лишнюю кислоту из пищевода обратно в желудок, уменьшая дискомфорт", - отметила врач.

Но, по ее словам, достоверных данных о пользе жвачки при изжоге нет. Часто она, наоборот, способствует заглатыванию воздуха и провоцирует отрыжку и изжогу.

"Правда, даже если жвачка помогает справиться с дискомфортом в животе, злоупотреблять ею всё равно не следует, особенно детям. Дело в том, что избыток сахарозаменителей может вызвать расстройство пищеварения, потому что они обладают слабительным действием", - предупредила гастроэнтеролог.

Еще один необычный эффект от жвачки - это сокращение калорийности рациона за счет отказа от частых перекусов.

"Когда человек жует жевательную резинку, он обманывает мозг и таким образом может ненадолго подавлять чувство голода и желание перекусить, например, от скуки. Однако это нездоровое пищевое поведение. Важно научиться не заменять перекусы, а отличать голод от скуки, не заедать стресс и регулировать аппетит без подручных средств вроде жевательной резинки. Заменять приемы пищи жвачкой в надежде похудеть - верный путь к перееданию, проблемам с пищеварением и в итоге к лишнему весу", - объяснила Кашух.

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