Стало известно, может ли подсластитель из березовой коры предотвратить кариес

По мнению Кейси Райнса, сотрудника стоматологической школы при Университете Колорадо, натуральный подсластитель из березовой коры ксилит может уничтожать бактерии, провоцирующие развитие кариеса. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Medical Xpress.

Подсластитель ксилит - это сахарозаменитель натурального происхождения, который используется в продуктах для людей с диабетом и стоматологических товарах (таких как ополаскиватели для полости рта). Ксилит естественным образом содержится в ягодах и фруктах, древесине лиственных пород и кукурузных початках.

Врач объяснил, что в последнее время этот подсластитель получил широкое распространение в связи с его способностью предотвращать кариес. Ксилит применяется для изготовления жевательных резинок и леденцов. Некоторые люди предполагают, что замена натурального сахара ксилитом способствует сохранению здоровья зубов. По словам Райнса, сахар сам по себе не может спровоцировать кариес. Его причиной служат бактерии, расщепляющие в полости рта сахар до кислоты. Кислит не может быть ферментирован бактериями. Это значит, что без сладкого источника пищи они начнут "голодать" и не смогут навредить зубам.

Врач добавил, что рекомендуемое количество ксилита для защиты кариеса составляет от шести до десяти граммов в день. При этом дневную дозировку лучше распределять на несколько приемов. Чтобы получить весомую пользу от жевательных резинок с ксилитом необходимо держать их в полости рта не менее 20 минут.

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