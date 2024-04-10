Раскрыт простой секрет управления гневом при стрессе

Ученые из университета Нагои обнаружили, что письменное выражение гнева на бумаге с последующим уничтожением листка эффективно подавляет гнев в стрессовых ситуациях. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе эксперимента исследователи попросили добровольцев из Японии написать краткое эссе о важных социальных проблемах (например, о курении в общественных местах). После этого участникам сообщили, что их сочинение будут оценивать докторанты из университета Нагои. Независимо от содержания эссе всем участникам были поставлены низкие оценки, сопровождающиеся оскорбительными комментариями.

Отмечается, что испытуемые не знали о фиктивности оценок. После оглашения результатов их попросили выразить свой гнев и недовольство письменно на листке бумаги. По завершении этого этапа эксперимента первой группе добровольцев предложили выбросить написанное в мусор либо оставить его в папке на своем столе. Во второй группе листы бумаги измельчали с помощью шредера или клали в пластиковую коробку.

В ходе заключительной части эксперимента всех участников попросили сравнить силу своего гнева и других негативных эмоций после получения оценки и их выражения в письменном виде. Выяснилось, что уничтожение или выбрасывание листков бумаги способствовало почти полному успокоению, в то время как хранение написанного практически не ослабляло гнев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!