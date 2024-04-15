Ученые нашли способ обратить вспять неизлечимый фиброз легких

Американские ученые из Университета штата Мичиган доказали возможность восстановления тканей при идиопатическом фиброзе легких (ИФЛ), который сегодня считается неизлечимым. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Clinical Investigation (JCI), передает Day.Az.

ИФЛ возникает по неизвестной причине, а средняя выживаемость после постановки такого диагноза составляет всего три-пять лет. Больные страдают от отдышки, сухого кашля и постоянного чувства усталости, а в их крови снижается уровень кислорода.

Группа ученых смоделировала ИФЛ у мышей, введя животным блеомицин - химический агент, повреждающий клеки легких. Как показали наблюдения, образовавшиеся рубцы исчезли сами собой за шесть недель.

Исследователи отметили, что процесс, посредством которого заживление клеток приводит к заживлению или фиброзу, зависит от того, что происходит фибробластами - клетками соединительной ткани.

Во время травмы или болезни фибробласты активируются и превращаются в миофибробласты, формирующие рубцовую ткань из коллагена. Когда угроза миновала, клетки должны вернутся в спокойное состояние.

Команда выяснила, что за дезактивацию фибробластов отвечают молекулярные тормоза. Специалисты изучили один из таких механизмов под названием МКР1. При генетическом отключении МКР1 фибробласты в легких мышей продолжали создавать рубцовую ткань.

Ученые рассчитывают, что их открытие позволит создать лечение, обращающее вспять фиброз легких за счет управления работой фибробластов.

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