Врач дала неожиданный совет для поддержания здоровья кишечника

Для поддержания здоровья кишечника, помимо разнообразного питания, необходимо полноценно отдыхать, уверена гастроэнтеролог, диетолог Джули Томпсон. Неожиданный совет для хорошего самочувствия она дала в беседе с HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Томпсон, кишечник выполняет одну из ключевых функций в работе организма. Она уточнила, что он не только отвечает за хорошее пищеварение и усвоение питательных веществ, но и участвует в работе мозга. "Кишечник и мозг связаны, они посылают друг другу сигналы через нервы. Когда мы чувствуем возбуждение и бабочки в животе - это мозг "разговаривает" с кишечником. Ощущение сытости - еще один пример их взаимодействия. Иногда эта связь нарушается, и результатом могут стать такие состояния, как синдром раздраженного кишечника", - рассказала врач.

Она отметила, что пока остается много вопросов о значении этой связи, но уже сейчас специалисты уверены: здоровье кишечника влияет на многие процессы в организме. Поэтому, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, Томпсон призвала правильно питаться: меньше пить сладких газированных напитков и алкоголя, есть разнообразную богатую клетчаткой пищу и употреблять не более трех чашек кофе в день.

Кроме того, гастроэнтеролог убеждена, что для хорошего пищеварения нужно отдыхать. По ее мнению, нельзя отказываться от завтрака, обеденного перерыва или ужина из-за работы или домашних дел. "Наверное, каждый слышал выражение "бей и беги", его используют, чтобы описать реакцию нервной системы на стресс. Противоположность этой фразе: "отдыхай и переваривай". И это не просто так", - уверена Томпсон. Она уточнила, что стресс во время еды ухудшает пищеварение, поэтому есть надо без спешки, тщательно выбирая продукты и хорошо пережевывая каждый кусок.

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