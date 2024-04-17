Названы способы справиться с навязчивым поиском болезней

Ипохондрия, то есть психическое расстройство, при котором человек подозревает у себя наличие тяжелых заболеваний, может испортить жизнь мнительного человека, предупредила психолог клиники "Евроонко" Ольга Парамонова. В комментарии для "Ленты.ру" она назвала способы справиться с этим состоянием, передает Day.Az.

"В таком состоянии страх болезни приводит к большим страданиям, влияет на личную и социальную жизнь, затрагивает все сферы, потому что значительная часть сил, времени и денег уходит на поиск болезни", - объяснила психолог.

По словам специалистки, самая большая ошибка в общении с ипохондриком - попытаться убедить его, что он здоров. Такая стратегия не вызовет ничего, кроме отторжения, заверила она. Однако ипохондрик может сам исправить ситуацию. В частности, можно попробовать применить техники самопомощи. Например, в случае внезапного возникновения приступа страха или паники из-за какого-то физического симптома, ипохондрику могут помочь дыхательные техники.

"Если же избавиться от проблемы самостоятельно не получается, необходимо обращаться за профессиональной помощью. Психологи эффективно выводят пациентов из этого состояния", - добавила Парамонова.

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