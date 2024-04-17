Ученый назвал основные причины обострения аллергии весной

Обострении аллергии весной может произойти из-за неправильно питания, стресса, плохой экологии и употребления напитков из пластиковых бутылок, такое мнение высказал ТАСС врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор кафедры биохимии и биотехнологии Института природы и человека Уфимского университета и технологий Эдуард Исхаков, передает Day.Az.

"С наступлением весны начинаются аллергические проявления из-за цветения растений и образования пыли на дорогах. Симптомы могут быть самыми разнообразными: от чихания и покраснения глаз до приступов астмы. Это происходит из-за аллергии на пыльцу растений, вызванной нарушением иммунитета, который страдает из-за неправильного питания, стресса, плохой экологии, употребления напитков из пластиковых бутылок, использования бытовой химии и других факторов", - сказал он.

После проявления первых признаков аллергии ученый рекомендует незамедлительно обратиться к специалисту аллергологу для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения. "Запущенные аллергические реакции могут иметь серьезные последствия для вашего здоровья, поэтому не стоит откладывать визит к врачу", - добавил ученый.

Советы от врача: как избежать и смягчить аллергию

Прежде всего стоит избегать контакта с аллергенами - пыльцой, пылью, пухом и плесенью. "Старайтесь проводить больше времени в закрытых помещениях во время пикового сезона аллергии. Регулярно мойте волосы и стирайте одежду после прогулок на улице, чтобы удалить аллергены. Используйте маску или перчатки при садоводческих работах, чтобы снизить контакт с пыльцой и другими аллергенами. Пейте достаточное количество воды, так как это поможет очистить организм от аллергенов", - подчеркнул Исхаков.

Он также посоветовал следить за погодными прогнозами, избегать прогулок во время пикового высвобождения пыльцы и принимать прописанные лекарства и использовать противоаллергические средства в соответствии с назначением врача.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!