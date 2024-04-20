Названа польза колоноскопии во сне

Погружение в сон во время колоноскопии улучшает обнаружение зубчатых полипов - предраковых поражений толстой кишки. Это показало исследование, опубликованное в журнале Anesthesiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Почти все виды колоректального рака начинаются с полипов - небольших выростов в толстой кишке. Их можно выявить и удалить во время колоноскопии, тем самым предотвратив рак. Однако по сравнению с более распространенными аденоматозными полипами зубчатые полипы труднее обнаружить из-за того, что они скрываются в складках ткани толстой кишки.

В новом исследовании ученые проанализировали данные более 54 тысяч колоноскопий, выполненных между 2015 и 2020 годами. Все пациенты были старше 50 лет. Общая частота обнаружения полипов была выше, когда колоноскопия проводилась с использованием пропофола: 34% по сравнению с 24,5% с умеренной седацией.

После учета других факторов использование пропофола было связано с обнаружением на 13% больше зубчатых полипов.

Пропофол - альтернатива умеренной седации, при которой человек находится в сознании, но получает препараты для расслабления и обезболивания. Ученые предполагают, что погружение в сон при использовании пропофола может облегчать более тщательную работу эндоскописта из-за расслабления и комфорта пациента. Также возможно, что он расслабляет гладкие мышцы в толстой кишке, улучшая видимость зубчатых полипов.

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