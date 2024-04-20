Обнаружен новый ранний биомаркер рассеянного склероза

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что за годы до появления первых симптомов рассеянного склероза в крови человека начинает увеличиваться число особых аутоантител. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Считается, что аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз, частично являются результатом редких иммунных реакций на распространенные инфекции. Результаты нового исследования показали, что "виновниками" этой патологии могут быть особые аутоантитела.

Ученые проанализировали образцы крови 250 добровольцев мужского пола с рассеянным склерозом, полученные после постановки диагноза. Также лабораторному обследованию подверглась кровь, взятая у участников пятью и более годами ранее, при приеме на военную службу. Исследователи обнаружили, что у 10% испытуемых с рассеянным склерозом за годы до проявления заболевания в крови накапливалось большое количество особых аутоантител, по химическому составу, сходных с распространенными вирусами (такими как вирус Эпштейна-Барр).

Аутоантитела - это антитела (тип белка), вырабатываемые иммунной системой и направленные против одного или нескольких собственных белков человека. Ученые предположили, что в организме некоторых людей они связываются с нейронами и вызывают их дисфункцию. Это ведет к нарушению подвижности при рассеянном склерозе.

Исследователи также отметили, что конкретные типы аутоантител, выступающие биомаркерами этого заболевания, нетрудно обнаружить в крови. При этом для обследования необходимо предоставить одну тысячную миллилитра биологического материала.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!