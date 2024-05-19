Врач рассказала, как уменьшить боль в суставах при смене погоды

В холодную погоду людям, страдающим от болей в суставах, стоит посвящать больше времени физической активности. Об этом рассказала "Газете.Ru" ревматолог сети "Клиника Фомина" Валерия Король, передает Day.Az.

"Физическая активность приводит к увеличению выработки синовиальной жидкости в суставах, а регулярная нагрузка при остеоартрозе коленного и тазобедренного сустава помогает снизить боль, снизить частоту обострений", - пояснила врач.

Ревматолог отметила, что при плохой погоде можно выполнять в помещении комплекс ЛФК, рекомендованный лечащим врачом.

Она добавила, что уменьшить боль и скованность в суставах при смене погоды помогут теплые ванны.

"Но они противопоказаны, если у пациента есть припухшие суставы или есть противопоказания по сопутствующим заболеваниям", - предупредила Король.

Ревматолог отметила, что гели и мази с нестероидными противовоспалительными препаратами могут помочь при болях в мелких суставах кистей и стоп, однако при дискомфорте в крупных суставах - например, в тазобедренных - будут неэффективны.

"Если при смене погоды боли в суставах интенсивные, посоветуйтесь с вашим лечащим врачом какие лекарственные препараты возможно использовать симптоматически в этот период для уменьшения болей, скованности в суставах", - заключила Король.

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