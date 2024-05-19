Слабое рукопожатие оказалось признаком опасного заболевания

Слабеющее с возрастом рукопожатие может говорить о развитии опасных заболеваний, предупредила терапевт Сара Джарвис. Признаком каких недугов оно является, врач рассказала изданию The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Джарвис, общая слабость мышц оказалась признаком проблем с сердцем. Она привела в пример исследование ученых Университета королевы Марии в Лондоне, которые обнаружили, что у людей со слабым хватом сердце было более слабым, увеличенным и поврежденным.

Кроме того, добавила терапевт, слабое рукопожатие может говорить о риске развития деменции в будущем. Это доказало исследование, проведенное Университетом Калифорнии среди 190 тысяч людей среднего возраста. Оно показало, что люди со слабыми кистями рук в юности имели больше когнитивных проблем в старости, включая деменцию. "Кроме того, пожилые люди со слабым рукопожатием находятся в группе риска по перелому костей из-за падения или остеопороза", - рассказала Джарвис.

Врачи, напомнила она, измеряют силу хвата с помощью кистевого динамометра.

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