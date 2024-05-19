Ученые рассказали, как головной мозг контролирует чувство направления

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что три отдельные группы нейронов обеспечивают связь между "внутренним компасом" мозга и его управляющими областями у плодовых мушек. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У людей и животных есть "внутренний компас", состоящий из клеток мозга, которые используют внутреннюю и внешнюю информацию для выработки чувства направления. Ученые стремились понять, как этот "компас" функционально связан с управляющими системами мозга, отвечающими за память и внимание.

Несмотря на свои небольшие размеры, плодовые мушки обладают сложным мозгом и поведением. Ученые выбрали их для исследования, потому что полученные результаты могут быть схожими и в отношении людей.

Предыдущие исследования показали, что когда насекомые ходят, особые клетки, определяющие положение головы, активно отслеживают их движения, такие как повороты направо или налево. Изучив электрическую схему каждого нейронного соединения в мозге мушек, ученые выяснили, что коррекция курса движения осуществляется тремя отдельными группами нейронов. Нейроны из первой и второй группы побуждают к движению вправо или влево, а из третьей - к полному развороту.

Ученые отметили, что их открытие позволяет приблизиться к пониманию того, как человеческий мозг хранит и обрабатывает информацию.

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