Врач назвала продукты, запрещенные при болезнях щитовидной железы

Людям с заболеваниями щитовидной железы следует ограничить потребление капусты брокколи, кофе и некоторых других продуктов. Об этом врач-диетолог Парул Дубе рассказала healthifyme.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как показывают исследования, крестоцветные овощи могут препятствовать использованию щитовидной железой йода и железа. В них содержатся гойтрогены - вещества, которые мешают синтезу гормонов щитовидной железы. Термическая обработка может снизить активность этих веществ, но все же людям с гипотиреозом (недостатком гормонов щитовидной железы) следует свести к минимуму потребление брокколи, шпината, белокочанной и цветной капусты, считает врач.

Гойтрогены также присутствуют в сое. Кроме того, она содержит фитоэстрогены, которые могут имитировать эффекты "женского" гормона эстрогена. Согласно исследованиям, содержащийся в сое изофлавон может нанести ущерб здоровью щитовидной железы. Поэтому людям с гипотиреозом или болезнью Грейвса лучше избегать тофу, темпе, соевого соуса и соевого молока.

Также для людей с гипотиреозом опасна жареная пища. Содержащиеся в ней жиры могут помешать щитовидной железе вырабатывать гормон тироксин, а также могут ухудшить усвоение препаратов с гормонами.

Людям с гипертиреозом (избыточной выработкой гормонов щитовидной железы) следует избегать продуктов, богатых йодом, например, морепродуктов. Кофеинсодержащие продукты и напитки, включая кофе, чай, газированные напитки и шоколад, могут усугубить симптомы гипертиреоза и вызвать тревогу, беспокойство, раздражительность и учащенное сердцебиение.

К полезным продуктам для здоровья диетолог отнесла йогурт, фрукты (яблоки, груши, цитрусовые, авокадо), орехи и семена, нут, цельнозерновые продукты.

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