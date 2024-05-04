Ученые научились выявлять биомаркеры деменции в плазме крови

Ученые из университета Фудань в Шанхае и университета Уорика в Великобритании разработали новый способ ранней диагностики деменции, основанный на отслеживании сбоев в регуляции особых белков в плазме крови. Результаты опубликованы в журнале Nature Ageing, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе научного исследования, проведенного на основе данных из британского Биобанка, ученые проанализировали образцы крови более 52 600 человек, собранные в период с 2006 по 2010 год. У 1417 из них до марта 2023 года развилась деменция.

Чтобы глубже изучить молекулярные механизмы, которые могут выступать предикаторами этого заболевания, ученые отследили регуляцию особых белковых маркеров в плазме крови испытуемых. С помощью методов машинного обучения и анализа данных, исследователи объединили определенные белки в специальную панель, которая может быть использована для прогнозирования развития деменции.

Из 1463 обнаруженных белков плазмы GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2 в большей степени ассоциировались с возникновением смешанной альцгеймеровско-сосудистой деменции (ACD), болезни Альцгеймера (AD) и сосудистой деменции (VaD). По словам ученых, у людей с более высоким уровнем GFAP вероятность развития деменции была в 2,32 раза выше.

Ученые отметили, что отслеживание регуляции GFAP (или GDF15) в совокупности со сбором демографических данных потенциально может стать способом выявления деменции за 10 лет по появления симптомов. Также как минимум за 10 лет до постановки диагноза начинает трансформироваться белок NEFL.