Ученые превратили рисовые отруби в эффективный препарат для борьбы с раком

Японские ученые из Токийского научного университета превратили рисовые отруби в растительные наночастицы, способные бороться с раковыми опухолями. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Nanobiotechnology (JNBT), передает Day.Az.

Рисовые отруби - побочный продукт переработки риса, который имеет ограниченную полезность и низкую коммерческую ценность. Однако он содержит несколько соединений с противораковыми свойствами, таких как γ-оризанол и γ-токотриенол.

Как показали испытания на мышах, наночастицы (rbNP) из рисовых отходов прерывали деление раковых клеток, после чего в опухоли начиналась их запрограммированное разрушение. Эффект был обусловлен γ-оризанолом и γ-токотриенолом. Клетки легко усваивают эти элементы, которые блокируют цикл их воспроизводства.

Также выяснилось, что наночастицы из рисовых отрубей снижают экспрессию некоторых белков, способствующих рецидиву рака и распространению метастаз.

Чтобы подтвердить противораковые свойства rbNP в живом организме, исследователи вводили препарат мышам с агрессивной аденокарциномой в брюшной полости. Они наблюдали значительное подавление роста опухоли без каких-либо побочных эффектов. Кроме того, rbNP значительно ингибировали метастатический рост клеток мышиной меланомы B16-BL6 на мышиной модели метастазов в легких.

Ученые подчеркнули, что лучшим свойством растительных соединений наряду со способностью уничтожать опухоли и доступностью сырья оказалась их безвредность для здоровых тканей.

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