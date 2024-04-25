Ученые вырастили в лаборатории мини-кишечник и заразили его раком

Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне создали миниатюрные версии толстого кишечника, а затем спровоцировали появление в них злокачественных опухолей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для производства моделей живых органов, называемых органоидами, команда использовала стволовые клетки мышей. Структуры вырастили с помощью химикатов, индуцирующих рост тканей.

Исследователи сообщили, что в ходе экспериментов в органоидах образовывались колоректальные опухоли точно таким же образом, как это происходит в организмах грызунов.

Поскольку новый органоид более сложен, чем предыдущие модели, ученые могут изучать не только то, какие клетки вызывают колоректальный рак, но и то, как отдельные клетки в этих опухолях отличаются друг от друга. Это явление известно как внутриопухолевая гетерогенность. Опыты показывают, что даже незначительные различия в клетках внутри опухоли могут влиять на то, как рак реагирует на лечение.

В дальнейшем ученые намерены вырастить органоиды кишечника из стволовых клеток людей с колоректальным раком, чтобы продолжить изучение на человеческих моделях.

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