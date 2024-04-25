Врач рассказала, почему возникает шум в ушах

Шум или звон в ушах - распространенное явление, которое присутствует постоянно или возникает в отдельные моменты. Тиннитус может напоминать гул, звон, слабое гудение или даже писк. Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала "Газете.Ru", из-за чего возникает звон в ушах, передает Day.Az.



"Тиннитус - очень частая проблема, которая существенно снижает качество жизни. Пациенты говорят, что хочется лезть на стену. Человек может даже не замечать звона в ушах, но когда он попадает в бесшумное помещение, то начинает его слышать", - сказала доктор.



Бывает у пациентов и ощущение пульсации в ушах, которое помогает поставить верный диагноз. Романенко отметила, что причиной шума может быть высокое давление. Кроме того, пульсация иногда возникает после физической активности.



Врач разделила звон в ушах на три группы. Первая - патология уха.



"Серная пробка, залезло насекомое - уже будет шум. Первым делом идем к лору. Нередко удаление серной пробки решает все проблемы", - советует медик.



Как утверждает Романенко, иногда тиннитус появляется после простудного заболевания, гайморита или даже аллергии. В этих случаях потребуется специфическая антибактериальная терапия.



Если человек не болел и с внешней частью уха все в порядке, дело может быть во внутреннем ухе.



"Это сложная причина, трудно диагностируется, но нет ничего невозможного. Встречаются болезнь Меньера, отосклероз, либо возрастные нарушения", - отмечает терапевт.



Татьяна Романенко заявила, что влияние на слух могут оказать даже лекарства. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и антибиотики, а также антидепрессанты при длительном применении или в больших дозировках способны вызвать шум в ушах. Провоцировать пульсацию также способны разнообразные нарушения в шейном отделе позвоночника. По словам терапевта, иногда проблема проходит сама, если разминать шею и спать на правильной подушке.



Чтобы избавиться от тиннитуса, нужно обратиться к отоларингологу. Если звон сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением, то это к неврологу. Романенко предупреждает, что шум в ушах может быть даже симптомом проблем с мозгом. Тем, у кого присутствует повышенное или пониженное давление, а также сосудистый шум, врач советует обратиться к кардиологу. Впрочем, зачастую это возрастная проблема, заключает терапевт.

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