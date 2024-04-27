Ученые выяснили, какой режим сна снижает кровяное давление

Ученые из Института Бейкера в Австралии выяснили, что регулярный семичасовой сон способствует нормализации биологических ритмов человека и снижению кровяного давления. Результаты были опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы установить оптимальную продолжительность сна, ученые проанализировали данные более 350 тысяч белых европейцев. Данные были взяты из Британского биобанка - крупнейшего хранилища биологически важной информации. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников, их занятости и качестве сна.

Оказалось, что нарушения сна или работа в ночную смену связаны с повышенным артериальным давлением как у мужчин, так и у женщин всех возрастов. Продолжительность сна менее пяти-шести часов существенно повышает риск развития гипертонии. Одновременно в этим, слишком долгий сон (более семи часов) тоже оказался вреден для сердечно-сосудистой системы. Вероятнее всего, слишком большое или маленькое количество сна способно вызвать нарушения циркадных ритмов. Это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Циркадный ритм присущ всем показателям функционирования сердечно-сосудистой системы - частоте сердечных сокращений, скорости кровотока, кровяному давлению.

Нарушения нормальных биологических ритмов организма могут привести к рассинхронизации организма, создавая циркадную нагрузку и, следовательно, провоцируя негативные последствия.

Ученые установили, что семь часов - оптимальная продолжительность сна, которая соответствует циркадным ритмам. Авторы исследования добавили, что поддержание надлежащей продолжительности сна и режима сна может быть дополнительным способом снижения риска развития гипертонии.

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