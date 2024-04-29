Иммунолог предупредил о проблемах с лечением опасных заболеваний

Рост антибиотикорезистентности приводит к проблемам в лечении даже давно известных заболеваний, заявил в разговоре с "Лентой.ру" иммунолог Николай Крючков. В частности, он указал на сложности в лечении стафилококков и стрептококков, передает Day.Az.

"Очень серьезной является инфекция Clostridioides difficile (CDI). Она дает самые разнообразные тяжелые заболевания в зависимости от локализации и распространенности. Препарат, к которому возникает резистентность, ванкомицин, является госпитальным, то есть, его и так применяют в самых тяжелых случаях. Очень распространенные условно патогенные инфекции, такие как стафилококк и стрептококк, тоже развили чрезвычайно высокую устойчивость к большому числу антибиотиков", - сказал Крючков.

Самыми тяжелыми госпитальными заболеваниями, которые стали плохо поддаваться лечению, иммунолог назвал тяжелые бактериальные пневмонии, сепсис, в целом гнойные инфекции.

"Если говорить о внегоспитальных, то это, опять же бактериальная пневмония. В зависимости от возбудителя и состояния здоровья она может быть очень опасной. Также есть распространенные заболевания с низкой летальностью. К примеру, заболевания верхних дыхательных путей и пазух носа, урогенетальные осложнения", - перечислил собеседник "Ленты.ру".

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