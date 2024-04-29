Обнаружен способ борьбы с сонной болезнью

Ученые Университета имени Бар-Илана в США обнаружили новый способ борьбы с африканским трипаносомозом, или сонной болезнью - опасным инфекционным заболеванием, возбудителем которого является одноклеточный паразит трипаносома. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, метод основан на повреждении рибосомы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рибосома представляет собой клеточную органеллу, которая участвует в синтезе белков и состоит из рибосомальных белков и РНК. В ее РНК присутствуют десятки различных модифицированных оснований, один из которых называется псевдоуридином и отвечает за стабильность молекул рибосомы.

Оказалось, что псевдоуридин играет важную роль в стабилизации рибосомы при повышенной температуре. Это позволяет трипаносоме выдерживать разницу в температуре организма мухи цеце (26 градусов Цельсия) и человека (37 градусов Цельсия). Набор химических модификаций меняется при передаче, что помогает паразиту функционировать в двух разных хозяевах.

Показано, что удаление всего лишь одного псевдоуридина из рибосомы приводит к потере структурного белка в рибосоме, тем самым ухудшая функционирование органеллы. Таким образом, в будущем можно будет создать препараты на основе РНК, которые будут специфически повреждать рибосому паразита, останавливая развитие болезни.