Названа ошибка, которую совершают 96% переживших рак

Только 4% людей, переживших рак, полностью соблюдают текущие рекомендации Американского онкологического общества (ACS) по питанию и физической активности. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Oncology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые опросили девять тысяч пациентов из США, завершивших терапию рака. Об адекватном уровне физической активности сообщили 72%, об отсутствии ожирения - 68%, ели достаточно фруктов и овощей 12%, не употребляли алкоголь 50%. Лишь 4% участников придерживались всех четырех правил. В среднем же пациенты соблюдали две рекомендации.

Женщины, пожилые люди, чернокожие, более образованные с большей вероятностью соблюдали рекомендации онкологов.

Ученые отметили, что онкологам и терапевтам важно уделять достаточно внимания пониманию здорового образа жизни среди пациентов, завершивших курс лечения рака.

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