Ученые нашли новый способ прогнозирования исхода ишемического инсульта

Ученые из Сальгренской академии Гетеборгского университета в Швеции разработали новый анализ крови, который отражает степень повреждения головного мозга после острого ишемического инсульта и помогает оценить его функциональный исход. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие более 800 человек, перенесших ишемический инсульт. В ходе наблюдения за участниками и оценки состояния их здоровья ученым удалось выяснить, что повышенный уровень BD-tau в крови во время острой фазы ишемического инсульта был связан с повышенным риском неблагоприятных последствий через три месяца.

BD-tau представляет собой белок, который участвует в формировании структуры нервных клеток. Отмечается, что он является показателем функции нейронов при болезни Альцгеймера. Новое исследование показало, что повышение концентрации BD-tau также свидетельствует о наличии повреждений мозга вследствие инсульта - более высокий уровень этого белка коррелировал с обширными неисправностями в работе нейронов.

Ученые отметили, что в настоящее время не существует биомаркеров, точно отражающих степень острого повреждения нейронов после инсульта. Их исследование позволило определить, что BD-tau выступает таковым для большинства подгрупп нарушений мозгового кровообращения ишемического типа. По мнению ученых, анализ крови для отслеживания BD-tau обладает потенциалом для будущего клинического применения.

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