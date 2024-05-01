Вакцина AstraZeneca против COVID может вызывать редкий побочный эффект

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект - тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Как передает Day.Az, об этом пишет Telegraph со ссылкой на судебные документы.

Как поясняет издание, против компании был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу.

"Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны", - приводит газета выдержку из документа, предоставленного компанией суду в феврале.

По информации издания, в Высокий суд Лондона подан 51 иск, пострадавшие и их родственники требуют возмещения ущерба, сумма которого составляет порядка 125 миллионов долларов.

Тромбоз с синдромом тромбоцитопении приводит к образованию тромбов и сниженному числу тромбоцитов, поясняет газета.

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