Выявлена заразная форма болезни Альцгеймера
Ученые выявили случаи заразной формы болезни Альцгеймера, которая передавалась людям через патогенную форму амилоидного белка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, нейродегенеративное заболевание, имеющее связь с прионной инфекцией, было приобретено после медицинского вмешательства задолго до проявления первых симптомов.
Пациенты, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера, получали гормон роста, выделенный из человеческого гипофиза. Такой метод использовали до 1985 года для лечения низкого роста как минимум у 1848 человек в Великобритании, после чего от него отказались из-за риска заражения патогенными прионами - аномально свернутыми белками, вызывающими болезнь Крейтцфельдта-Якоба.
Ранее ученые обнаружили, что у людей, которые заразились прионами в результате этой процедуры, возникли отложения бета-амилоида, а также церебральная амилоидная ангиопатия, что наблюдается при болезни Альцгеймера. Отложения бета-амилоида были выявлены и у посмертных доноров, что указывало на передачу через гормон роста сразу нескольких патогенов.
В новой работе исследователи описали реципиентов, которые не заразились прионной болезнью, однако начали страдать от симптомов деменции, сопровождающихся появлением маркеров болезни Альцгеймера. Эти случаи указывают на то, что болезнь Альцгеймера, как и прионные инфекции, имеет ятрогенную форму, то есть не возникает спонтанно (спорадически) или из-за наследственности, а приобретается при попадании в организм агентов из окружающей среды.
Хотя ятрогенная болезнь Альцгеймера, скорее всего, редка, и нет оснований полагать, что бета-амилоиды могут передаваться между людьми в повседневной жизни, авторы приходят к выводу о необходимости принятия мер по предотвращению случайной передачи инфекции через медицинские и хирургические процедуры.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре