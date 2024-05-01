Стоматолог перечислил показания к удалению зубов мудрости

Показания к удалению зубов мудрости перечислил в Telegram-канале "Зубной канал" стоматолог-хирург Виктор Галяс. Он посоветовал удалять "восьмерки" для исправления неправильного прикуса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть ряд показаний к удалению зубов мудрости. Например, когда зуб мудрости разрушился и болит или его лечение прошло неудачно. Либо "восьмерка" только прорезывается, а мы уже понимаем, что ровно она не вырастет", - написал специалист.

Галяс призвал также удалять зубы мудрости во время работы над прикусом, это поможет освободить место для смещения других зубов. Такое решение по показаниям может принять врач-ортодонт, когда он составляет схему ортодонтического или ортопедического лечения.

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