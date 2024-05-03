Врач назвал две ошибки при чистке, из-за которых желтеют зубы

Чистка зубов без достаточного количества воды и сразу после употребления кислой пищи и напитков (овощей, фруктов и апельсинового сока) может спровоцировать пожелтение эмали. Как передает Day.Az, об этом британский стоматолог Ферах Хамид рассказал изданию Daily Mail.

Врач объяснил, что без добавления достаточного количества воды на поверхность зубной щетки и в ротовую полость консистенция зубной пасты остается слишком густой. В результате очищающие свойства продукта проявляются не в полной мере, а процедура ухода за зубами не выполняется качественно. Кроме того, вода смягчает щетинки зубной щетки, предотвращая травмирование десен.

Другой распространенной ошибкой является чистка зубов сразу после употребления кислой еды и напитков. К ним относятся соки, некоторые овощи (такие как помидоры), газировка и цитрусовые. Врач объяснил, что кислые продукты могут размягчать эмаль - внешнюю защитную оболочку зуба. Агрессивное воздействие пасты и механическое очищение с помощью щетки дополнительно повреждает эмаль, провоцируя появление микро-трещин и обнажая желтый слой дентина под ней.

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