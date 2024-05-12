Врач нашла смысл в старой примете о половнике

Половник в кастрюле с супом действительно нельзя оставлять, однако не потому, что, как утверждается в народной примете, это приводит бедности и ссорам в семье, рассказала врач-патофизиолог, аллерголог-иммунолог Елена Парецкая. Как передает Day.Az, смысл этой приметы она нашла в беседе с изданием "Доктор Питер".

По словам Парецкой, если оставить половник в кастрюле с супом и поставить ее в холодильник, запах блюда пропитает другие продукты. "Это происходит потому, что крышка неплотно прилегает к краям кастрюли и запахи спокойно испаряются. Запахи из самого холодильника также попадают внутрь кастрюли, смешиваясь с ароматами еды", - предупредила врач. Кроме того, неплотно прикрытая крышка может привести к оседанию конденсата на стенках холодильника и других продуктов - могут испортиться и холодильник, и другие блюда.

Нельзя оставлять поварешку в кастрюле и вне холодильника, заверила Парецкая. "В теплое время года возникает еще одна проблема: через приоткрытое отверстие между крышкой и половником или ложкой в блюдо могут попасть мошки и мухи", - говорит патофизиолог.

Если немытый половник долго лежал в кастрюле, добавила Парецкая, его также не стоит окунать в пищу. "Дополнительная порция бактерий с ложек и половников, которые, в отличие от самого супа в кастрюле, который доводился до кипения и варился, не прошли обработку высокой температурой, - путь к порче продукта, пищевому отравлению и неприятным симптомам", - заключила она.

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