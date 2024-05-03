Между потерей зубов и когнитивными способностями обнаружили связь

Специалисты Нью-Йоркского университета обнаружили связь между диабетом, потерей зубов и когнитивными способностями. Результаты работы, опубликованные в Journal of Dental Research, показывают, что своевременное стоматологическое лечение, а также контроль диабета помогают снизить ухудшение мыслительной функции и сократить риск болезни Альцгеймера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые провели анализ данных в течение 12 лет (2006-2018) 9948 пожилых людей, которые были распределены по возрасту (от 65 до 74, от 75 до 84 и от 85 и старше). У всех испытуемых измерили показатели памяти и когнитивных функций, которые оценивались каждые два года. Кроме того, их опросили о потере зубов, диабете и других медицинских и демографических факторах. Особенный интерес представляли люди, которые потеряли все свои зубы.

Они обнаружили, что пациенты возрасте от 65 до 84 лет с диабетом и полной потерей зубов имели худшие когнитивные способности, чем участники без какого-либо заболевания. Со временем у пожилых людей в возрасте от 65 до 74 лет с наличием только диабета наблюдалось ускоренное снижение мыслительной функции, также как у группы от 65 до 84 лет без зубов, однако у испытуемых в возрасте от 65 до 74 лет с диабетом и полной потерей зубов наблюдались самые быстрые темпы снижения когнитивных способностей.

Известно, что диабет является фактором риска снижения когнитивных функций и деменции. Это происходит из-за того, что высокий уровень сахара в крови, резистентность к инсулину, воспаление и связанные с ним болезни сердца способствуют изменениям в мозге. Аналогичная корреляция и с плохим состоянием полости рта - сопутствующее воспаление приводит к когнитивным нарушениям. Кроме того, отсутствие зубов могут затруднить жевание, что приводит к переменам в рационе питания, которые затем вызывают дефицит питательных веществ. В свою очередь дефицит может усугубляться нарушением толерантности к глюкозе и чувствительности к инсулину при диабете, является еще одним фактором риска.