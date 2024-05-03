Как стресс влияет на состояние зубов?

Стресс, состояние тревоги и нервное напряжение могут привести к серьезным проблемам с зубами и деснами. Об этом "Газете.Ru" рассказала стоматолог Ася Габуева, передает Day.Az.

"Когда человек нервничает, организм выделяет кортизол - так называемый гормон стресса. Он влияет на состав слюны, повышая уровень кислотности, что приводит к ускоренному развитию кариеса, стоматита и других заболеваний полости рта. Кроме того, стресс может ухудшить состояние десен, вызвать пародонтит, гингивит и болезнь пародонта, которая может привести к потере зубов", - объяснила врач.

Стоматолог добавила, что при стрессе во рту появляется мышечное напряжение, что может привести к бруксизму - непроизвольному стискиванию зубов и скрежетанию ими во сне.

"Бруксизм является довольно распространенной проблемой, которая чревата различными заболеваниями полости рта и проблемам с ВНЧС (височно-нижнечелюстным суставом), а это тяжело поддается лечению", - предупредила доктор.

Несмотря на то, что стресс является неизбежной частью жизни, Ася Габуева посоветовала помнить о том, как он влияет на наше здоровье и предпринимать меры для его предотвращения.

"Соблюдайте правильный режим дня, уделяйте внимание своему здоровью и не забывайте о регулярных посещениях стоматолога. Так вы сможете избежать многих проблем с зубами и деснами, сохранив красивую, здоровую улыбку на долгие годы", - подытожила она.