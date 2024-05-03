Названы причины развития аритмии

Аритмия может развиваться из-за генетических факторов или под влиянием образа жизни человека, рассказал "Газете.Ru" заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, кандидат медицинских наук Виталий Шабанов, передает Day.Az.

"Аритмии делятся на врожденные и приобретенные. Первые формируются внутриутробно и объясняются генетическими аномалиями. Но они довольно редки. А вторые приобретаются нами уже в ходе жизни под влиянием совокупности факторов, среди которых и перенесенные вирусные заболевания, и адинамичный образ жизни, и избыточная масса тела, и развитие хронических заболеваний эндокринной системы, почек, легких. Они накапливаются и приводят к тому, что ресурс сердца в какой-то момент не выдерживает их воздействия, - возникает патология сердечного ритма", - объяснил Шабанов

По его словам, на аритмии приходится до 15% заболеваний сердца. Они могут периодически спонтанно возникать и у здорового человека, но в этом случае не несут серьезной опасности.

"Есть также виды аритмий, причина которых кроется в рубцовых изменениях сердечной мышцы после инфаркта миокарда и хирургических вмешательств. Когда происходит инфаркт части миокарда (гибель фрагмента сердечной мышцы), на этом месте образуется рубец. Он по структуре неоднородный - часть клеток отмирает, а часть - живая. На этом стыке "полуживая" ткань может сама по себе генерировать патологические аритмии", - добавил специалист.