Почему температура 37,5 переносится хуже, чем лихорадка?

Небольшое повышение температуры тела во время болезни часто переносится хуже, чем лихорадка, потому что человек пытается продолжать жить в прежнем ритме, усугубляя симптомы. Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Дарья Жукова, передает Day.Az.

По словам эксперта, при повышении температуры тела активируется как работа иммунитета против инфекции, так и ослабевают и погибают сами возбудители. Озноб, потливость, боли в мышцах, в суставах, общая слабость и утомляемость, головная боль - это общие симптомы инфекционного процесса, результат действия токсинов бактерий и вирусов. И от температуры они никак не зависят - напротив, это она зависит от них.

"Симптомы и жалобы при повышенной температуре редко связаны с самой лихорадкой, они обусловлены течением заболевания, вызывающего лихорадку, как защитную реакцию организма", - сообщила кандидат медицинских наук.

Врач отметила, что причина, по которой людям кажется, что температура 37-37,5 переносится хуже высокой, сугубо психологическая.

"При невысокой температуре у человека есть желание и воля продолжать работать, учиться, активно проводить время, но ухудшение самочувствия ограничивает эти желания. Так, пациенты пытаются продолжить жить в прежнем ритме, но это усиливает симптомы болезни, обычные задачи становятся трудновыполнимыми. Именно поэтому кажется, что болезнь переносится хуже, чем дома в постели даже с более высокой лихорадкой", - констатировала аллерголог-иммунолог Дарья Жукова.