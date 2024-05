Доказана роль витамина D в регуляции иммунитета

Специалисты Пенсильванского университета доказали, что витамин D играет важную роль в регуляции иммунной системы. Результаты работы опубликованы в The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 1983 году было открыто, что иммунные клетки - моноциты и активированные Т- и В-клетки - экспрессируют рецептор витамина D. Теперь ученые решили выяснить более точные механизмы иммунной системы: как витамин D влияет на эти клетки, которые ответственны за активацию иммунного ответа.

Авторы с помощью проточной цитометрии изучили мышиные ткани с иммунными клетками. Оказалось, что некоторые тельца нечувствительны к витамину D - не имеют рецепторов вещества, в то время как другие колонии клеток практически все восприимчивы к витамину. Это говорит о том, что витамин D регулирует иммунный ответ, нацеливаясь на определенные клетки. То есть это соединение выступает своеобразным "настройщиком" для иммунитета: помогает организму вовремя распознать угрозу и активировать защиту, а когда патоген исчезнет - отключиться.

Исследователи отмечают, что это важная функция, поскольку летальность многих инфекций является результатом слишком сильного иммунного ответа - воспаление, вызванное инфекцией, длится дольше и будет более серьезным, если иммунный ответ не выключить.

Выводы этой работы имеют важное значение для лечения людей с дефицитом витамина D и аутоиммунных заболеваний: язвенный колит, болезнь Крона и рассеянный склероз.