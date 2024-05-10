Врач развеяла популярный миф о гипертонии

Популярный миф о гипертонии развеяла в беседе с "Мослентой" руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская, передает Day.Az.

Многие считают, что артериальная гипертония - повышенное давление - проблема, с которой сталкиваются лишь пожилые люди. Однако на самом деле высокое давление обнаруживается и у людей среднего возраста, и даже у подростков, отметила врач.

"Распространенное обывательское название гипертонии - тихий убийца. Повышенное давление встречается чуть ли не у каждого второго взрослого. Высокое давление далеко не всегда сопровождается характерными симптомами - головокружением или звоном в ушах. Человек может в течение долгих лет жить с высоким давлением, не подозревая об этом состоянии, которое день за днем повышает риск развития инсульта, инфаркта, проблем с почками и других нарушений", - сказала она.

Нормальным считается давление, показатели которого не превышают 120/80, более высокие числа на тонометре - повод для консультации с врачом. В группу риска развития повышенного давления относят людей с лишним весом, а также тех, чьи родственники страдают гипертонией. Возраст старше 65 лет, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем - все это дополнительные факторы риска.

Единичный эпизод повышения давления, скорее всего, неопасен, но если это происходит систематически, нужно обязательно установить причины, по которым давление повышается. Гипертония может указывать на нарушения в работе сердца, щитовидной железы, надпочечников, проблемы с почками и быть признаком эндокринных опухолей. Кроме того, давление может повышаться как побочный эффект приема некоторых лекарственных препаратов, среди которых лекарства от простуды с фениэфрином, лекарства от мигрени, сосудосуживающие средства и некоторые антидепрессанты.

"Артериальная гипертония считается самым распространенным предотвратимым фактором риска преждевременной смерти - в отличие от многих других факторов ее действительно можно взять под контроль. В одних случаях достаточно будет изменить образ жизни, например, сбросить вес, в других потребуется медикаментозное лечение. В том случае, если лечение будет назначено, надо соблюдать режим приема и не отменять лекарства по собственному желанию - последствия такой самодеятельности могут быть весьма печальными", - сказала Малиновская.

Снижению давления способствует также уменьшение уровня стресса и нормализация сна - необходимо спать не менее семи-девяти часов в сутки, что благотворно скажется не только на показаниях тонометра, но и на здоровье в целом.

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