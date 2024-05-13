Врач рассказала об опасности вейпов

Вейпы, как и сигареты, вызывают зависимость и приводят к раку. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный внештатный онколог ЯНАО Елена Куликова, передает Day.Az.

"Вейпы, хотя и считаются некоторыми более безопасной альтернативой табаку, также содержат множество вредных химических веществ, которые могут способствовать развитию раковых заболеваний. Никотин в вейпах вызывает зависимость и поддерживает курительные привычки, усугубляя риск", - объяснила Куликова.

Чаще всего у курильщиков развивается рак легких - самый опасный исход длительного курения. Также болезнь может поражать горло, рот, губы и язык. Рак пищевода, желудка и поджелудочной железы также связаны с курением.

Для защиты от этих видов рака врач рекомендовала отказаться от курения и вейпинга, вести здоровый образ жизни и регулярно посещать врача, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии.

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