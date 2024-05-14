Названы ухудшающие сон популярные пищевые привычки

Эксперт по сну Эшли Хейнсворт перечислил популярные пищевые привычки, которые мешают заснуть и ухудшают качество сна. Его слова приводит Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хейнсворт посоветовал не ложиться спать с ощущением голода, поскольку в таком состоянии организму труднее погрузиться в сон. Вместе с тем, по его мнению, нарушить сон могут и некоторые виды перекусов. "Углеводы и сахар дают нам энергию, стимулируют мозг, но могут усиливать беспокойство, поэтому по возможности перед сном лучше их избегать", - дал совет эксперт.

Еще нежелательными в вечернее время продуктами Хейнсворт назвал любые злаки, напитки с содержанием алкоголя и кофеина, а также острую пищу. Он объяснил, что избыток перца может провоцировать изжогу, которая помешает выспаться. В качестве полезного вечернего перекуса специалист предложил орехи и несладкие кисломолочные продукты.

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