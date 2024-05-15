Врач назвала способ сохранить зрение при работе за компьютером

Регулярные перерывы в работе за компьютером помогут сохранить здоровое зрение. Способ избежать проблем с глазами назвала заведующая офтальмологическим отделением ГКБ имени Филатова Татьяна Елисеева, передает "Говорит Москва", передает Day.Az.

По словам врача, гаджеты вызывают синдром усталости глаз. От долгого пребывания перед экраном планшета, компьютера или телефона у человека начинают болеть глаза и голова. "Глаза страдают из-за большой утомляемости, бывает синдром сухого глаза, потому что человек за компьютером реже моргает", - объяснила Елисеева.

Эксперт порекомендовала использовать капли для глаз, а также делать гимнастику. Кроме того, каждые 30 минут нужно делать перерыв и отрываться от гаджета на 15 минут. Елисеева с сожалением отметила, что никто не следует этим рекомендациям.

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