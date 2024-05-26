Офтальмолог рассказала о способах защиты от сухости глаз

Врач-офтальмолог Анна Семакина рассказала, как побороть сухость и зуд глаз. О причинах неприятных ощущений она поделилась в интервью Life.ru, передает Day.Az.

По словам специалиста, сухость может возникать из-за отопления или работы кондиционера. В таких случаях врач советует пользоваться увлажнителями, пить побольше жидкости, а также использовать капли. Также глаза могут уставать из-за работы за компьютером.

"Каждые 20 минут нужно делать перерывы от работы по 20 секунд, можно закрывать глаза, усиленно моргать - это тоже будет приводить к увлажнению", - отметила Семакина.

Также сухость может возникать из-за возрастных изменений или нарушений в работе щитовидной железы, сахарного диабета, приема гормональных, неврологических препаратов, а также препаратов психотерапевтического профиля.

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