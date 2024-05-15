Обнаружен ген, отвечающий за накопление жира

Исследователи из Университета Осаки (Япония) обнаружили, что объем жировой ткани в организме регулируется геном HSP47. Результаты опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Объемы человеческого тела зависят от образа жизни, питания, уровня физической активности, состояния физического и психического здоровья, а также особенностей работы эндокринной системы. Чтобы определить генетические факторы, влияющие на отложение жира, исследователи проанализировали данные экспрессии (активности) генов в жировой ткани.

Результаты показали, что активность гена HSP47 во многом определяет количество жира в организме. Экспрессия HSP47 в жировой ткани увеличивается при ожирении и поступлении избыточного количества калорий и снижается вследствие недостаточного питания и повышенных физических нагрузок. Кроме того, HSP47 тесно коррелирует с индексом массы тела, окружностью талии и бедер.

Также исследователи обнаружили, что инсулин, гормон, связанный с накоплением жира или его потерей, повышает уровень экспрессии HSP47. Помимо этого, ученые предполагают, что мутации в этом гене могут быть причиной нарушений обмена веществ - совокупности всех химических реакций, происходящих в организме.

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