5 лучших натуральных средств, которые заменят антибиотики

Антибиотики стали одним из главных достижений медицины 20-го века. После открытия пенициллина в 1928 году его эффективность против инфекций заставила многих врачей поверить в то, что препараты на его основе оставят опасные заболевания и инфекции, вызванные бактериями, вирусами и грибками, в прошлом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru, хотя антибиотики до сих пор считаются незаменимыми, недавние исследования доказывают, что злоупотребление этими лекарственными препаратами может быть опасным для здоровья, а также повышает сопротивляемость различных типов бактерий, особенно у детей и младенцев.

Злоупотребление антибиотиками также спровоцировало эпидемию среди детей с нарушенной функцией кишечника и аутоиммунными заболеваниями различного типа из-за дисбаланса кишечной флоры.

Перебарщивать с антибиотиками не рекомендуется, поэтому многие врачи рекомендуют заменять их натуральными средствами, пусть менее эффективными, но зато безопасными и не дающими побочных эффектов.

Хочешь узнать, на что способны 5 лучших натуральных антибиотиков?

Масло орегано

Масло дикого орегано (или душицы обыкновенной) - это мощный природный антибиотик, который способен справиться со множеством вредных микроорганизмов. Обычно оно темно-золотистого цвета и обладает сильным резким запахом.

Как его использовать?

Грибок на ногтях и стопах: разведи две чайные ложки масла орегано в ванночке, наполненной горячей водой, и опусти туда ноги на 10 минут. Еще один вариант: смешать каплю масла орегано с чайной ложкой оливкового масла и нанести смесь прямо на ногти и стопы.

Паразиты и инфекции: смешай каплю масла орегано с чайной ложкой оливкового масла и положи смесь под язык. Прополощи рот водой. Повторяй четыре раза в день.

Синусит: добавь несколько капель масла орегано в кастрюлю с кипящей водой и вдыхай пар.

Кайенский перец

Эта пряная ароматная приправа используется с самой древности благодаря антибиотическим свойствам. Сейчас проводятся научные исследования, посвященные тому, можно ли считать кайенский перец натуральным антибиотиком.

Как его использовать?

Кайенский перец используется для лечения вульвовагинита, распространенной среди женщин инфекции. Различные исследования показывают, что эта специя обладает противогрибковым действием и работает как антибиотик.Чтобы использовать кайенский перец, его нужно смешать с оливковым маслом. Из-за своей остроты он может вызывать чувство жжения при первом контакте с кожей.

Чеснок

Без сомнения, лучшим природным антибиотиком является чеснок. Это растение убивает не только патогенные микроорганизмы и бактерии, но также грибки и вирусы, не нанося вред микрофлоре кишечника.

Как его использовать?

Благодаря содержащимся в нем фитохимическим соединениям и сере, чеснок отлично справляется со свободными радикалами.

Обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами.

Чеснок действует как мощный антиоксидант, который защищает нашу ДНК от повреждений.

Борется с червями и паразитами.

Идеально подходит для лечения ран и грибка на ногтях рук и ног.

Помогает предотвратить развитие кишечных инфекций.

Обрати внимание: для лучшего эффекта ешь чеснок вместе с лимоном.

Куркума

Куркума - это специя, которая чаще всего используется в традиционной медицине благодаря своим противовоспалительным, антисептическим, антибиотическим и обезболивающим свойствам.

Как ее использовать?

Куркума используется для борьбы с бактерией хеликобактер пилори, которая вызывает болезни желудка и другие инфекции.

Пчелиный мед

Пчелиный мед считается одним из лучших натуральных антибиотиков. Научно доказано, что пчелиный мед помогает справиться с различными типами инфекций, в том числе и кишечными инфекциями.

Как его использовать?