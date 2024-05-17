Невролог рассказала, сколько раз в неделю можно пить обезболивающие

Головная боль может быть болезнью сама по себе (первичные головные боли), а может оказаться симптомом множества других заболеваний (вторичная головная боль). О том, какие виды головной боли бывают, какие у них могут быть причины и как часто можно пить обезболивающие, "Газете.Ru" рассказала Татьяна Завалина, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением Клиники СМТ в Санкт-Петербурге, передает Day.Az.

"В настоящее время описано более 200 видов головной боли. Чаще всего встречаются первичные, и "лидеры" среди них - мигрень и головная боль напряжения", - объяснила эксперт.

По словам невролога, средняя распространенность мигрени среди населения планеты составляет 14%. Это хроническое заболевание головного мозга, проявляющееся периодическими повторяющимися приступами головной боли. Боль при мигрени, как правило, односторонняя, пульсирующая, средней или высокой интенсивности, усиливается во время физической активности, при этом могут раздражать свет и звуки, длится приступ от 4 часов до 3 суток.

"Головную боль напряжения испытывали все, она связана с напряжением мышц черепа, ее возникновению способствуют усталость, утомление, длительные позные нагрузки (удержание тела в определенной позе - при работе за компьютером, например), стресс. Как правило, пациенты описывают свои ощущения как "обруч", "тугая шапка", эта боль не бывает выраженной и проходит после отдыха", - добавила врач.

Кластерная головная боль (тоже первичная) характеризуется самой интенсивной (10 баллов из 10 по визуальной аналоговой шкале боли), всегда односторонней болью, которая может сопровождаться слезотечением, покраснением половины лица или заложенностью носа.

"Очень часто пациенты связывают свою головную боль с "проблемой в шее", но истинные цервикогенные боли (связанные с шейным отделом позвоночника) встречаются очень редко - до 2,5 % в общей популяции", - подчеркнула Завалина.

Еще более редко встречаются первичные головные боли с конкретными провокаторами, которые указываются в названии этого вида боли: первичная кашлевая головная боль (провоцируется кашлем); головная боль, связанная с воздействием холода (провоцируется холодовыми стимулами); головная боль после физического перенапряжения; и еще много других видов, которые уже требуют исключения вторичного характера боли (другого заболевания).

"У каждого вида головной боли есть особенности, есть "любимые препараты" для устранения боли, существует профилактическое лечение, направленное на урежение приступов. Боль терпеть не надо, но и "увлекаться" обезболивающими не стоит. Ограничьте прием анальгетиков до 2 раз в неделю. Так как при некоторых видах боли (особенно при мигрени) анальгетики могут спровоцировать ежедневные приступы", - предупредила невролог.

Для лечения приступов головной боли используется медикаментозная терапия (анальгетики, противорвотные препараты, триптаны - препараты, разработанные специально для купирования приступа мигрени). С рекомендованными препаратами для устранения боли вас познакомит врач-невролог, научит ими правильно пользоваться, резюмировала специалист.

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