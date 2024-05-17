Любителей злиться предупредили о риске для здоровья

Даже короткие вспышки ярости могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредили любителей злиться о риске американские кардиологи. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врачи рассказали об исследовании, во время которого специалисты изучили данные 280 здоровых взрослых людей. Их разделили на четыре группы и просили вспомнить о ситуациях, которые заставляли их злиться, грустить, тревожиться. Четвертую, контрольную группу просили просто громко считать от одного до ста в течение восьми минут и оставаться в максимально нейтральном эмоциональном состоянии.

До и после этого у участников эксперимента замеряли кровяное давление и брали анализы крови. В результате обнаружилось, что способность кровеносных сосудов расширяться у группы, которая злилась, оказалась меньше по сравнению с контрольной группой. У "грустной" и "тревожной" групп таких изменений эластичности сосудов не наблюдалось.

Врачи напомнили, что негативное влияние на эластичность сосудов могут привести к атеросклерозу - отложению холестериновых бляшек в сосудах, - что, в свою очередь, провоцирует инфаркты, инсульты, болезни почек и сердца.

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