ChatGPT не справился с диагностированием сердечных болезней

Американские кардиологи проанализировали пользу чат-бота ChatGPT при оценке риска болезней сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые Университета штата Вашингтон (США) использовали чат-бот от OpenAI, чтобы оценить риск сердечных заболеваний в ряде случаев. Прогнав через сервис десятки тысяч описаний симптомов, специалисты обратили внимание, что чат-бот не справляется с задачей: он часто делал ошибки и противоречил сам себе.

По словам автора исследования доктора Томаса Хестона, боль в груди является важнейшим симптомом сердечных заболеваний. На основе этих данных врачи оценивают риски и диагностируют болезни. Однако в ходе исследования ChatGPT часто оценивал одних и тех же пациентов по-разному. Хестон отметил, что это может быть связано с уровнем случайности, который установлен в текущей версии чат-бота.

При этом Хестон указал на то, что все равно верит в пользу инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Доктор заявил, что ChatGPT прекрасно показал себя при дифференциальной диагностике, когда на основе симптомов медики устанавливают единственно верный диагноз.

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